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Сегодня, 14:15

Норрис назвал сложной трассу «Гран-при Майами»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о трассе на «Гран-при Майами».

«Трасса невероятно сложная. На некоторых участках трека покрытие очень неровное, чего мы совсем не ожидали. Думаю, все ожидали увидеть очень гладкое и классное покрытие, но все оказалось совсем не так.

Само покрытие тоже добавляет проблем, потому что как только ты хоть где-то съезжаешь с накатанной траектории — то все и ты в итоге оказываешься в стене. Так что да, скажем так, трасса наказывает за ошибки.

Вот почему сегодня так много пилотов вылетало и врезалось в заграждения. Мне кажется, что сейчас состояние трассы не очень хорошо подходит для гонок. Но это минусы. А плюсы в том, что это все равно отличная трасса», — приводит слова Норриса Sky Sports.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12606925/miami-grand-prix-follow-live-updates-from-friday-practice-on-f1s-newest-track-as-mercedes-seek-performance-boost
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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