Норрис назвал сложной трассу «Гран-при Майами»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис поделился мнением о трассе на «Гран-при Майами».

«Трасса невероятно сложная. На некоторых участках трека покрытие очень неровное, чего мы совсем не ожидали. Думаю, все ожидали увидеть очень гладкое и классное покрытие, но все оказалось совсем не так.

Само покрытие тоже добавляет проблем, потому что как только ты хоть где-то съезжаешь с накатанной траектории — то все и ты в итоге оказываешься в стене. Так что да, скажем так, трасса наказывает за ошибки.

Вот почему сегодня так много пилотов вылетало и врезалось в заграждения. Мне кажется, что сейчас состояние трассы не очень хорошо подходит для гонок. Но это минусы. А плюсы в том, что это все равно отличная трасса», — приводит слова Норриса Sky Sports.

«Гран-при Майами» проходит с 6 по 8 мая.