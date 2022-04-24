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Сегодня, 18:26

Перес поздравил Ферстаппена с победой на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Серхио Перес подвел итоги «Гран-при Эмилии-Романьи», на котором он занял второе место.

«Борьба получилась очень напряженной на протяжении всей гонки, однако мы контролировали ситуацию. Шарль Леклер был близок к тому, чтобы обогнать меня после пит-стопа, когда я старался прогреть шины. Сегодня было важно избежать ошибок, и тот факт, что в таких условиях мы завоевали победный дубль, можно считать великолепным результатом команды.

Нам не повезло в начале сезона, которое получилось сложным, но я очень рад, что сегодня мы добились успеха. Тем не менее, нужно продолжать работать. Я был близко к победе, но рад за Макса и команду», — цитирует Переса Sky Sports.

Макс Ферстаппен
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