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Сегодня, 20:08

Хэмилтон: «Хочу извиниться, что не смог принести «Мерседесу» очков»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги «Гран-при Эмилии-Романьи». Британский гонщик занял 14-е место и не смог попасть в очковую зону.

«Мы всей командой находимся в одной лодке — и, по крайней мере, Джордж Расселл сегодня смог принести коллективу несколько очков. Так что хочу извиниться перед всеми, что я не смог сделать того же самого.

Как я уже сказал, все в команде ощущают это на себе и все работают не поднимая головы, пытаясь сделать все, что в их силах. Так что никто не сдается и все просто пытаются двигаться вперед настолько быстро, насколько возможно», — цитирует Хэмилтона Motorsport.

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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