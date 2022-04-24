Хэмилтон: «Хочу извиниться, что не смог принести «Мерседесу» очков»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвел итоги «Гран-при Эмилии-Романьи». Британский гонщик занял 14-е место и не смог попасть в очковую зону.

«Мы всей командой находимся в одной лодке — и, по крайней мере, Джордж Расселл сегодня смог принести коллективу несколько очков. Так что хочу извиниться перед всеми, что я не смог сделать того же самого.

Как я уже сказал, все в команде ощущают это на себе и все работают не поднимая головы, пытаясь сделать все, что в их силах. Так что никто не сдается и все просто пытаются двигаться вперед настолько быстро, насколько возможно», — цитирует Хэмилтона Motorsport.