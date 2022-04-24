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Сегодня, 18:14

Ферстаппен: «Из-за дождливой погоды события могли развиваться как угодно»

Пилот «Ред Булл» поделился эмоциями после победы на «Гран-при Эмилии-Романьи»
Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился эмоциями после победы на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Из-за дождливой погоды события могли развиваться как угодно, и сложно было прогнозировать, насколько мы будем конкурентоспособны. Команда отработала очень хорошо и в полной мере заслужила победный дубль.

Разумеется, очень важно было хорошо стартовать, не менее важно было правильно оценить условия на трассе, вовремя перейти на слики и не допустить ошибок на круге выезда из боксов. Когда ты лидируешь, то именно ты диктуешь темп, а это непросто, особенно в самом начале отрезка. Но мы действовали так, как надо, и принимали верные решения», — цитирует пилота Sky Sports.

Вторым в гонке финишировал напарник Ферстаппена Серхио Перес. Замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларена».

Ред Булл
Макс Ферстаппен
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