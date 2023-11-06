Перес: «Хоть я и проиграл, но у нас с Алонсо было отличное сражение»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес остался впечатлен борьбой с Фернандо Алонсо из «Астон Мартина» на «Гран-при Бразилии».

«Это была довольно напряженная борьба. Мы все перепробовали. К сожалению, нам не удалось победить в этом сражении, но Фернандо вполне заслужил быть третьим. Борьба вышла отличной, при этом мы действовали честно. Думаю, многие гонщики могут поучиться, ведь то, как мы боролись, так и должно быть. Я оказался не на той стороне, проиграл, но ничего страшного, потому что это было отличное сражение. В последних гонках мы видели, что у нас есть темп, что мы сильны, но по той или иной причине нам не удавалось добиться нужного результата. Но я просто знаю, что это лишь вопрос времени», — приводит Sky Sports слова Переса.

«Гран-при Бразилии» выиграл напарник Переса по команде Макс Ферстаппен. Эта победа стала для нидерландского гонщика 52-й в карьере. Второе место занял Ландо Норрис, выступающий за «Макларен». Тройку лидеров замкнул Алонсо. Перес стал четвертым.