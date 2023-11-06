Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 07:13

Перес: «Хоть я и проиграл, но у нас с Алонсо было отличное сражение»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес остался впечатлен борьбой с Фернандо Алонсо из «Астон Мартина» на «Гран-при Бразилии».

«Это была довольно напряженная борьба. Мы все перепробовали. К сожалению, нам не удалось победить в этом сражении, но Фернандо вполне заслужил быть третьим. Борьба вышла отличной, при этом мы действовали честно. Думаю, многие гонщики могут поучиться, ведь то, как мы боролись, так и должно быть. Я оказался не на той стороне, проиграл, но ничего страшного, потому что это было отличное сражение. В последних гонках мы видели, что у нас есть темп, что мы сильны, но по той или иной причине нам не удавалось добиться нужного результата. Но я просто знаю, что это лишь вопрос времени», — приводит Sky Sports слова Переса.

«Гран-при Бразилии» выиграл напарник Переса по команде Макс Ферстаппен. Эта победа стала для нидерландского гонщика 52-й в карьере. Второе место занял Ландо Норрис, выступающий за «Макларен». Тройку лидеров замкнул Алонсо. Перес стал четвертым.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12999442/sao-paulo-gp-live-f1-updates-and-video-highlights-from-practice-qualifying-sprint-shootout-sprint-and-race-at-interlagos
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
0
Читайте также
Криштиану Роналду — самый высокооплачиваемый футболист в мире
Юран — о поражении «Пари НН» от ЦСКА: «Довольны футболистами, играли с самоотдачей»
Le Figaro заявила о планах США переложить на Зеленского заключение мира с Россией
Балицкий заявил об остановке контрнаступления ВСУ на запорожском направлении
Кроваво-красное северное сияние увидели жители некоторых регионов России
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен поделился эмоциями после победы на «Гран-при Бразилии»
Новости
RSS RSS
Все новости