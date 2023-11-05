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Сегодня, 22:46

Ферстаппен поделился эмоциями после победы на «Гран-при Бразилии»

Виктория Кравченко
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Трехкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал победу в гонке «Гран-при Бразилии».

«Старты сегодня, как всегда, были очень важны. В остальном важно было беречь резину, а мы в этом аспекте справляемся неплохо. Особенно все было хорошо на втором отрезке, когда удалось увеличить отрыв. При высокой деградации тебе всегда нужно адаптировать свой пилотаж, так что трудности были», — сказал Ферстаппен после гонки.

Победа в Бразилии стала для Ферстаппена 52-й в карьере. Он вышел на четвертое место в истории и обогнал Алена Проста. Также трехкратный чемпион мира в 17-й раз занял первое место в 2023 году и улучшил рекорд «Формулы-1», который он установил гонкой ранее.

Формула-1
Макс Ферстаппен
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Ферстаппен выиграл «Гран-при Бразилии» и вышел на четвертое место по победам в истории «Формулы-1»
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