Алонсо — о третьем месте на «Гран-при Бразилии»: «Это феноменальный результат для команды»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о борьбе с гонщиком «Ред Булл» Серхио Пересом за третье место на «Гран-при Бразилии».

«Когда Чеко оказывал на меня давление, у меня было ощущение, что это продолжалось 30 кругов! Когда он обогнал меня за два круга до конца гонки, я подумал: «Ладно, я упустил свой подиум». Но он немного поздно затормозил в первом повороте, и я решил, что буду атаковать в четвертом. Это феноменальный результат для команды. Мы боролись в течение нескольких месяцев, особенно на последних двух этапах с двумя сходами. Так что этот подиум — для всего нашего коллектива. Мы продолжаем бороться до последнего круга», — приводит Sky Sports слова Алонсо.

«Гран-при Бразилии» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Эта победа стала для нидерландского гонщика 52-й в карьере. Второе место занял Ландо Норрис, выступающий за «Макларен». Тройку лидеров замкнул Алонсо. Перес стал четвертым.

В общем зачете «Формулы-1» Перес идет вторым (258 очков), Алонсо — четвертым (198).