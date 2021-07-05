Мазепин заявил, что ему не понравилось выступать на «Ред Булл Ринг» два уик-энда подряд
09:39
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что ему не понравилось выступать на «Ред Булл Ринг» два уик-энда подряд.
«Я бы хотел гоняться где-то в другом месте. Лучше всего — на новой трассе, чтобы я мог поучиться.
Когда проводишь уик-энд на каком-либо автодроме, то очень хорошо его узнаешь. Думаю, что мы никогда не были так хорошо готовы к первой практике, как сейчас», — цитирует Мазепина пресс-служба команды.
Мазепин завершил Гран-при Штирии и Австрии последним, а во второй гонке в Шпильберге заработал 30-секундный штраф.
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