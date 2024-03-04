Отец Ферстаппена не приедет на «Гран-при Саудовской Аравии» после слов о Хорнере

Отец Ферстаппена не приедет на «Гран-при» в Джидде после слов о Хорнере

Отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен не приедет на «Гран-при Саудовской Аравии» в Джидде, сообщает ESPN.

По данным источника, в команде крепнет ощущение, что Макс оказался перед выбором — поддержать отца или начальника. Пока неизвестно, в какую сторону склоняется трехкратный чемпион.

Autosport сообщает, что Йос пропустит «Гран-при Саудовской Аравии» из-за того, что будет участвовать в соревнованиях по ралли.

Ранее Йос Ферстаппен призвал уйти в отставку руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Он заявил, что Хорнер изображает жертву, хотя сам является причиной проблем.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 7 по 9 марта в Джидде.