Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

4 марта, 20:19

Отец Ферстаппена не приедет на «Гран-при Саудовской Аравии» после слов о Хорнере

Отец Ферстаппена не приедет на «Гран-при» в Джидде после слов о Хорнере
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен не приедет на «Гран-при Саудовской Аравии» в Джидде, сообщает ESPN.

По данным источника, в команде крепнет ощущение, что Макс оказался перед выбором — поддержать отца или начальника. Пока неизвестно, в какую сторону склоняется трехкратный чемпион.

Autosport сообщает, что Йос пропустит «Гран-при Саудовской Аравии» из-за того, что будет участвовать в соревнованиях по ралли.

Ранее Йос Ферстаппен призвал уйти в отставку руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Он заявил, что Хорнер изображает жертву, хотя сам является причиной проблем.

«Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 7 по 9 марта в Джидде.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
3
Читайте также
ЦСКА проиграл «Локомотиву» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина
Константиновой отказали в участии на турнире «Русский вызов»
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент FIA обсудил с Эрдоганом возвращение «Гран-при Турции»

Президента ФИА бен Сулайема подозревают во вмешательстве в результат гонки «Формулы-1»
Новости
RSS RSS
Все новости