Президента ФИА бен Сулайема подозревают во вмешательстве в результат гонки «Формулы-1»

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем находится под внутренним расследованием комитета по этике ФИА, сообщает BBC.

По информации источника, бен Сулайема подозревают во вмешательстве в результат одной из гонок «Формулы-1». Предположительно, функционер повлиял на отмену штрафа гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на «Гран-при Саудовской Аравии» в 2023 году.

В той гонке испанец финишировал третьим, но из-за десятисекундного штрафа за неправильное отбытие пятисекундного наказания потерял место на подиуме. Как утверждает источник, бен Сулайем сделал звонок вице-президенту ФИА по Ближнему Востоку и Северной Африке, и дал понять, что штраф Алонсо должен быть отменен. В результате стюарды изменили свое решение и испанец вернулся на третье место.

Мохаммед бен Сулайем стал президентом ФИА в декабре 2021 года.