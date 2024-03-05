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5 марта, 04:25

Президента ФИА бен Сулайема подозревают во вмешательстве в результат гонки «Формулы-1»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Мохаммед бен Сулайем.
Фото Reuters

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем находится под внутренним расследованием комитета по этике ФИА, сообщает BBC.

По информации источника, бен Сулайема подозревают во вмешательстве в результат одной из гонок «Формулы-1». Предположительно, функционер повлиял на отмену штрафа гонщику «Астон Мартин» Фернандо Алонсо на «Гран-при Саудовской Аравии» в 2023 году.

В той гонке испанец финишировал третьим, но из-за десятисекундного штрафа за неправильное отбытие пятисекундного наказания потерял место на подиуме. Как утверждает источник, бен Сулайем сделал звонок вице-президенту ФИА по Ближнему Востоку и Северной Африке, и дал понять, что штраф Алонсо должен быть отменен. В результате стюарды изменили свое решение и испанец вернулся на третье место.

Мохаммед бен Сулайем стал президентом ФИА в декабре 2021 года.

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