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Сегодня, 22:15

Сайнс сошел на первом круге «Гран-при США» после столкновения с Расселлом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сошел на первом круге «Гран-при США» после столкновения с гонщиком «Мерседеса» Джорждем Расселлом.

Машина Сайнса пострадала в столкновении с Расселлом, который развернул болид соперника. Он по рации сказал команде: «Похоже, прокол». Пилот «Феррари» смог добраться до боксов, но был вынужден завершить гонку.

Столкновение Рассела и Сайнса. Фото Sky Sports
Столкновение Расселла и Сайнса. Фото Sky Sports
Sky Sports

Рассел от стюардов получил 5-секундный штраф за столкновение с Сайнсом. Он был признан виновным в данном инциденте.

Отметим, что Сайнс начал «Гран-при США» с поул-позиции.

Формула-1
Мерседес
Феррари
Джордж Расселл
Карлос Сайнс
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