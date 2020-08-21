«Очень быстрая трасса». Хэмилтон об автодроме в Сочи

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о характеристиках «Сочи Автодрома», где пройдет этап «Формулы-1» сезона-2020.

— Это очень-очень быстрая трасса, — приводит пресс-служба АНО «Росгонки» слова Хэмилтона. — При этом она очень гладкая, шинам из-за этого приходится непросто. Очень сложная средняя секция, на которой не так уж легко пилотировать. К тому моменту, когда ты доезжаешь до конца круга, начинается небольшая извилистая секция из шикан, которые заставляют резину реально гореть. Это создает проблемы в конце круга. На этой трассе мы много едем на предельной скорости, она очень требовательна к машине и двигателю, к надежности.

«Гран-при России» пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября.