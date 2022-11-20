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Сегодня, 15:02

Победители гонок «Формулы-1» будут получать медали ФИА, начиная с «Гран-при Абу-Даби»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Победители гонок «Формулы-1» будут получать специальные медали Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает GPFans.

Первую медаль за победу вручат сегодня, 20 ноября, после последний гонки сезона-2022 «Гран-при Абу-Даби». Победителей по-прежнему будут награждать кубками.

«Согласно традиции, после каждой гонки тройке лидеров вручаются трофеи, однако эти награды обычно хранятся в командах, а гонщики получают только их копии. Но новая инициатива направлена на то, чтобы дать гонщикам «личный сувенир» после достижения победы», — передает слова ФИА GPFans.

На каждой медали будет выгравирован номер «Гран-при» — так, гонка в Абу-Даби станет 1079-й в истории чемпионата.

Гонка «Гран-при Абу-Даби» пройдет в воскресенье, 20 ноября. Начало — в 16.00 мск.

Источник: GPFans
Формула-1
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