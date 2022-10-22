Новое переднее крыло «Мерседеса» признано не соответствующим техническому регламенту

Новое переднее крыло «Мерседеса», привезенное на «Гран-при США», признано не соответствующим техническому регламенту. Об этом сообщает it.motorsport.

На новом переднем крыле находятся пять углеродных дефлекторов, которые должны отводить воздушные потоки за пределы переднего колеса, однако такие элементы запрещены с 2019 года.

За четыре этапа до конца сезона-2022 «Мерседес» занимает третью строчку в чемпионате конструкторов, набрав 387 очков.

Квалификация «Гран-при США» пройдет 23 октября в 01:00 мск. Старт гонки состоится в 22:00 мск.