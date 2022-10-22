Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:44

В «Феррари» оценили участие Шварцмана в практике на «Гран-при США»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Пресс-служба «Феррари» оценили участие россиянина Роберта Шварцмана в первой сессии свободных заездов на «Гран-при США».

«Эта улыбка говорит обо всем. Прекрасный день для Роберта Шварцмана, еще один гонщик академии «Феррари», который сделал первый шаг и провел официальную сессию в «Формуле-1», — говорится в сообщении «Феррари» в Twitter.

Шварцман, дебютировавший за рулем «Феррари», по итогам практики показал 16-й результат. Он заменял Шарля Леклера.

Феррари
Роберт Шварцман
1
0
Читайте также
Россиянка стала чемпионкой мира за Австралию. Но потом вернулась в Москву и покончила с собой
Осуждала Шарапову, но попалась сама. Экс-первую ракетку мира Халеп отстранили за допинг
Бузова призналась в нежелании переезжать в новую московскую квартиру
Командиры дивизии США заявили о готовности зайти на территорию Украины
Ученые выявили сжигание жира при тренировке камбаловидной мышцы
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леклер показал лучший результат на второй практике «Гран-при США»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости