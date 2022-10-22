В «Феррари» оценили участие Шварцмана в практике на «Гран-при США»

Пресс-служба «Феррари» оценили участие россиянина Роберта Шварцмана в первой сессии свободных заездов на «Гран-при США».

«Эта улыбка говорит обо всем. Прекрасный день для Роберта Шварцмана, еще один гонщик академии «Феррари», который сделал первый шаг и провел официальную сессию в «Формуле-1», — говорится в сообщении «Феррари» в Twitter.

Шварцман, дебютировавший за рулем «Феррари», по итогам практики показал 16-й результат. Он заменял Шарля Леклера.