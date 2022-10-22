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22 октября, 22:59

Леклер, Алонсо и еще 2 пилота потеряют позиции на старте «Гран-при США» из-за моторных штрафов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Четыре пилота «Формулы-1» потеряют позиции на старте «Гран-при США» из-за моторных штрафов.

Как сообщает сайт Международной автомобильной федерации (ФИА), гонщик «Феррари» Шарль Леклер получит штраф в виде потери десяти позиций, пилот «Альпин» Фернандо Алонсо потеряет пять позиций. То же наказание ждет пилота «Ред Булл» Серхио Переса и Чжоу Гуаньюя из «Альфа Ромео».

Леклер будет использовать новый двигатель внутреннего сгорания и турбину. На болид Алонсо установили свежий ДВС.

Источник: https://www.fia.com/documents/championships/fia-formula-one-world-championship-14/season/season-2022-2005
Формула-1
Серхио Перес
Фернандо Алонсо
Шарль Леклер
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