Норриса могут оштрафовать за обгон под желтыми флагами

Пилот «Макларена» Ландо Норрис может быть оштрафован за действия во время первой сессии свободных заездов «Гран-При Штирии», сообщает Racefans.

По информации источника, британец подозревается в совершении обгона под желтыми флагами. Норрис обошел Пьера Гасли из «Альфа Таури» в момент, когда на трассе действовал режим желтых флагов из-за вылета Николя Латифи («Уильямс»). В случае, если стюарды признают Норриса виновным, он может потерять несколько позиций на старте гонки.