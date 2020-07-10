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Норриса могут оштрафовать за обгон под желтыми флагами

10 июля 2020, 14:35

Пилот «Макларена» Ландо Норрис может быть оштрафован за действия во время первой сессии свободных заездов «Гран-При Штирии», сообщает Racefans.

По информации источника, британец подозревается в совершении обгона под желтыми флагами. Норрис обошел Пьера Гасли из «Альфа Таури» в момент, когда на трассе действовал режим желтых флагов из-за вылета Николя Латифи («Уильямс»). В случае, если стюарды признают Норриса виновным, он может потерять несколько позиций на старте гонки.

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