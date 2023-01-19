Норрис заявил, что очень строго оценивает себя

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, о своей работе в британском коллективе.

«С Карлосом Сайнсом я отлично поладил. Можно сказать, в профессиональном плане я вырос именно благодаря ему. С Даниэлем Риккардо мы тоже нашли общий язык. Мы были идеальными соперниками: каждый из нас переживал, когда опережал напарника, но точно также мы терпеть не могли проигрывать друг другу. За пределами трассы мы испытывали огромное взаимное уважение. Я стараюсь это разделять: на трассе я могу быть непримиримым соперником, но я также проявляю к людям уважение и дружественность. Сейчас в команду пришел Оскар Пиастри, и это новая ситуация, но не думаю, что мне придется менять привычные подходы. Хотя моя роль в дни работы на трассе возрастет, мне надо будет больше общаться с командой», — приводит слова Норриса GQ.

Он также заявил, что он перфекционист и делает все, чтобы повысить профессиональное мастерство.

«При этом я считаю, что умею проигрывать. Но всегда очень строго оцениваю самого себя, очень жестко критикую свою работу. Всегда задумываюсь, можно ли было что-то сделать лучше? И могла ли что-то сделать команда? Учитывая все, чему я уже научился, вероятно, я способен выигрывать гонки, но сейчас мне вряд ли по силам бороться за победу в чемпионате. Я знаю, что для этого надо выйти на максимально высокий уровень. Ненавижу проигрывать, но неудачи меня только раззадоривают, я стараюсь все проанализировать, чтобы в следующий раз выполнить свою работу лучше», — добавил Норрис.

В минувшем сезоне 23-летний британец занял седьмую строчку в личном зачете, набрав 122 очка.