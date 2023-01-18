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Сегодня, 14:54

Зак Браун назвал сильную и слабую стороны Норриса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Исполнительный директор «Макларен» Зак Браун высказался о гонщике своей команды Ландо Норрисе.

«Когда он впервые встретился с Фернандо Алонсо, то это выглядело как еще один день в офисе. Я думаю, что именно за счет спокойствия и хладнокровия он показывает такие стабильные результаты. Что меня расстраивает в Ландо? Он не раз опаздывал на пять минут. Если мы должны выехать в 8:00, то иногда из-за него это случалось в 8:07. Но он определенно стал лучше», — приводит слова Брауна GQ.

В минувшем сезоне 23-летний британец занял седьмую строчку в личном зачете, набрав 122 очка.

Формула-1
Ландо Норрис
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