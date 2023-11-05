Норрис — о спринте: «Я пытался догнать Ферстаппена, но мне не хватило скорости»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал второе место в спринте «Гран-при Бразилии».

В этой гонке 23-летний британец стартовал с поула.

«Не согласен, что у Ферстаппена больше мощности, думаю, у меня больше мощности. Нужно пересмотреть гонку, так как есть что изучить. Старт изначально выдался хорошим, однако во второй фазе я, возможно, действовал слегка консервативно. Не думаю, что у меня была пробуксовка, просто я немного поосторожничал. На первом круге я проспал атаку Джорджа, но после этого у меня был сильный темп. Я пытался догнать Макса, но мне просто не хватило скорости. Это было очень весело», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Спринт выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Тройку лучших замкнул его партнер по команде Серхио Перес.

В воскресной гонке Норрис будет стартовать с седьмой позиции. Начало «Гран при Бразилии» — в 20.00 по московскому времени.