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Сегодня, 16:25

Хорнер: «Уверен, что Перес будет пилотом «Ред Булл» в следующем году»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что пилот Серхио Перес останется в команде в 2024 году.

«Я абсолютно уверен и убежден, что Чеко будет нашим гонщиком в следующем году. Да, если он вдруг получит травму или что-то такое — это будет уже независящие от нас обстоятельства. Но мы четко обозначили свои намерения — Чеко останется в «Ред Булл». Мы планируем продолжать с ним сотрудничество, мы уже объявили состав пилотов «Альфа Таури» на следующий сезон, состав пилотов «Ред Булл» тоже сформирован, так мы и будем выступать в сезоне-2024», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

33-летний мексиканец является пилотом «Ред Булл» с 2021 года. На данный момент Перес идет на второй строчке в общем зачете «Формулы-1» сезона-2023, набрав 240 очков.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Серхио Перес
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