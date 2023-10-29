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Сегодня, 14:54

Норрис — о 19-м месте в квалификации на «Гран-при Мексики»: «У меня был один шанс, и я его не использовал»

Алина Савинова
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал результат в квалификации на «Гран-при Мексики». Он занял 19-е место.

«У нас возникли проблемы в первом заезде, а затем Фернандо Алонсо вызвал желтые флаги. Это просто позор. У меня был один круг, один шанс, и я его не использовал, так как широко выехал в повороте. Но в целом темп у нас неплохой, Оскар проделал хорошую работу. Да, обидно [за свой результат], но нашей целью будут очки, так что посмотрим, что мы сможем сделать в гонке», — приводит Racingnews365 слова Норриса.

Квалификацию на «Гран-при Мексики» выиграл пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым стал его партнер по команде Карлос Сайнс, а третьим — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Основная гонка пройдет 29 октября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://racingnews365.com/norris-explains-shock-early-exit-from-mexico-qualifying
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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Леклер — о «Гран-при Мексики»: «Уверен, что «Феррари» сможет сохранить лидерство к первому повороту»
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