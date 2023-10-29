Перес сошел с домашнего «Гран-при Мексики» после первого круга из-за столкновения с Леклером

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сошел с дистанции после первого круга «Гран-при Мексики».

В первом повороте после старта гонщик столкнулся с Шарлем Леклером из «Феррари». После этого Перес заехал на пит-стоп, во время которого команда приняла решение не возвращать его болид на трассу. Леклер повредил переднее крыло, но остался в гонке.

Перес стартовал с пятой строчки. Он занимает второе место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 240 очков.