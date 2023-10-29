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29 октября, 23:11

Перес сошел с домашнего «Гран-при Мексики» после первого круга из-за столкновения с Леклером

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Серхио Перес.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес сошел с дистанции после первого круга «Гран-при Мексики».

В первом повороте после старта гонщик столкнулся с Шарлем Леклером из «Феррари». После этого Перес заехал на пит-стоп, во время которого команда приняла решение не возвращать его болид на трассу. Леклер повредил переднее крыло, но остался в гонке.

Перес стартовал с пятой строчки. Он занимает второе место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 240 очков.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Серхио Перес
Шарль Леклер
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