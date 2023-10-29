Леклер — о «Гран-при Мексики»: «Уверен, что «Феррари» сможет сохранить лидерство к первому повороту»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал то, что будет стартовать с поул-позиции на «Гран-при Мексики».

«Гонка будет очень трудной. Особенно учитывая проблемы с охлаждением — любой, чья машина окажется позади соперника, будет вынужден больше заниматься контролем темпа. Это может сыграть нам на руку. При этом нам нужно хорошо стартовать. С другой стороны, в этом году мы очень хорошо стартуем, так что я уверен, что мы сможем сохранить лидерство к первому повороту, а затем сделаем все возможное уже на дистанции гонки», — приводит слова Леклера RaceFans.net.

Второе место в квалификации «Гран-при Мексики» занял еще один пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Третьим будет стратовать гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Гонка пройдет в воскресенье, 29 октября, и начнется в 23.00 по московскому времени.