Норрис стал лучшим во второй практике «Гран-при Нидерландов»

В Нидерландах завершилась вторая свободная практика «Гран-при Нидерландов» «Формулы-1».

Первое место занял пилот «Макларена» Ландо Норрис. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (отставание +0,023 секунды), на третьей строчке — пилот «Уильямса» Александер Албон (+0,269).

«Гран-при Нидерландов» проходит с 25 по 27 августа. В первой свободной практике принял участие российский пилот Роберт Шварцман, который выступает под лицензией Израиля. Спортсмен показал 19-е место за рулем болида «Феррари», уступив занявшему первую строчку Максу Ферстаппену 2,951 секунды.