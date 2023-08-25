Риккардо пропустит «Гран-при Нидерландов» из-за перелома руки

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо не сможет принять участие в «Гран-при Нидерландов».

34-летний австралиец сломал запястье во время аварии во второй практике.

Место Риккардо займет резервный пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон, который дебютирует в «Формуле-1». В прошедшем сезоне Лоусон занял второе место в «Формуле-2».

26 августа пройдут третья практика и квалификация «Гран-при Нидерландов». Сам гонка состоится в воскресенье, 27 августа.