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Сегодня, 20:42

Риккардо пропустит «Гран-при Нидерландов» из-за перелома руки

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниэль Риккардо.
Фото Reuters

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо не сможет принять участие в «Гран-при Нидерландов».

34-летний австралиец сломал запястье во время аварии во второй практике.

Место Риккардо займет резервный пилот «Альфа Таури» Лиам Лоусон, который дебютирует в «Формуле-1». В прошедшем сезоне Лоусон занял второе место в «Формуле-2».

26 августа пройдут третья практика и квалификация «Гран-при Нидерландов». Сам гонка состоится в воскресенье, 27 августа.

Альфа Таури
Даниэль Риккардо
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