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Сегодня, 00:28

Норрис рассказал, что просил отца не платить за его место в «Формуле-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что просил своего отца, являющегося миллионером, не помогать ему получить место в «Формуле-1».

«Я никогда не хотел платить за то, чтобы попасть в «Формулу-1». Я никогда не хотел, чтобы мой отец делал это. Лично я не считаю это достойным способом попасть в «Формулу-1». У нас с отцом была договоренность, чтобы он не платил за то, чтобы я попал в «Формулу-1». Так и вышло. В итоге я стал пилотом «Макларена». Я был признан лучшим молодым британским пилотом. В итоге я получил место пилота симулятора в команде и получил свою первую зарплату. Я никогда не стеснялся признавать помощь и поддержку со стороны отца и семьи. Он меня поддерживал, и благодаря этому я мог выступать за хорошие команды. Мне очень повезло, что мой отец имел возможность поддерживать меня», — приводит слова Норриса RaceFans.

Норрис дебютировал в «Формуле-1» в 2019 году. На данный момент в его активе одна поул-позиция, пять лучших кругов и восемь подиумов.

Источник: https://www.racefans.net/2023/09/07/i-owe-mclaren-a-lot-but-not-my-life-norris-on-reaching-f1-and-chasing-his-first-win/
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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