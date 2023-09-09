Норрис рассказал, что просил отца не платить за его место в «Формуле-1»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что просил своего отца, являющегося миллионером, не помогать ему получить место в «Формуле-1».

«Я никогда не хотел платить за то, чтобы попасть в «Формулу-1». Я никогда не хотел, чтобы мой отец делал это. Лично я не считаю это достойным способом попасть в «Формулу-1». У нас с отцом была договоренность, чтобы он не платил за то, чтобы я попал в «Формулу-1». Так и вышло. В итоге я стал пилотом «Макларена». Я был признан лучшим молодым британским пилотом. В итоге я получил место пилота симулятора в команде и получил свою первую зарплату. Я никогда не стеснялся признавать помощь и поддержку со стороны отца и семьи. Он меня поддерживал, и благодаря этому я мог выступать за хорошие команды. Мне очень повезло, что мой отец имел возможность поддерживать меня», — приводит слова Норриса RaceFans.

Норрис дебютировал в «Формуле-1» в 2019 году. На данный момент в его активе одна поул-позиция, пять лучших кругов и восемь подиумов.