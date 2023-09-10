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Пиастри заявил, что готов выступать в «Формуле-1» до 40 лет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что готов выступать в «Формуле-1» до 40 лет.

«Мне понадобилось 18 лет, чтобы сюда попасть. Если мне и в 40 лет будет нравиться ездить на гоночных машинах, и я по-прежнему буду любить дело, которым занимаюсь, то думаю, что и следующие 18 лет будут потрачены не зря. Если гонщик добился таких успехов, как Льюис, то вполне понятно, почему он так любит свою работу, и я считаю, что мы все начинаем заниматься автоспортом как раз потому, что действительно любим гонки. Разумеется, чем выше уровень, на котором ты выступаешь, тем сильнее прессинг, тем больше приходится заниматься всякими другими делами и т.д., но лично я буду вполне счастлив, если продолжу гоняться и в таком возрасте», — приводит слова Пиастри Speedcafe.

В нынешнем сезоне самым возрастным пилотом является гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо — 42 года. Самым возрастным участником в истории «Формулы-1» — монегаск Луи Широн (55 лет и 9 месяцев).

Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
Фернандо Алонсо
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