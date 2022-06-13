Алонсо доволен результатами «Гран-при Азербайджана»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо остался доволен результатами «Гран-при Азербайджана».

«Меня никто не обогнал! Соперники открывали крыло, используя DRS, а я все равно отрывался от них. И это очень хороший знак.

Мы стали лучше. Мотор стал мощнее, улучшилось распределение этой мощности. Мы и правда сильны на трассах такого типа. В прошлом году на этапе в Баку нам было очень трудно, в этом же году мы были конкурентоспособны. Думаю, мы сделали большой шаг вперед», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

Алонсо финишировал седьмым. В личном зачете пилотов он занимает 10-е место.