Норрис предложил Пиастри план, который поможет победить Ферстаппена

Пилот «Макларена» Ландо Норрис пошутил, что у него и его партнера по команде Оскара Пиастри будут шансы победить гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на «Гран при Японии» только в том случае, если австралиец повторит знаменитое столкновение Айртона Сенны с Аленом Простом.

Речь идет о столкновении Сенны и Проста в первом повороте на старте гонки на этой же трассе в 1990 году.

«Мы постараемся обыграть Ферстаппена. Но если он будет лидировать ко второму повороту, мы мало что сможем сделать. Оскар, если ты хочешь повторить столкновение Сенны в первом повороте, то это было бы здорово для меня! Однако мы постараемся противостоять Максу. Думаю, наш темп достойный. Конечно, он не такой же хороший, как у «Ред Булл», но мы сделаем все, что в наших силах», — цитирует Норриса Motorsport.

Ферстаппен стал победителем квалификации на «Гран-при Японии». Пиастри занял второе место, Норрис — третье.

«Гран-при Японии» пройдет 24 сентября. Начало гонки — в 8.00 по московскому времени.