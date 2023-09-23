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Сегодня, 16:43

Пиастри: «Машина «Макларен» быстра и в Японии у нас неплохие шансы на очки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал второе место в квалификации «Гран-при Японии».

«Первый круг быстрый круг был довольно уверенным. Я был доволен. В первой шикане я мог бы проехать немного лучше, но круг был хорошим. Я рад, что закончил гонку вторым, это был действительно хороший уик-энд для команды. Мы обновили машину, она быстра, и мы считали, что на этой трассе у нас должны быть неплохие шансы на очки. Я впервые за долгое время стартую с первого ряда. Это будет здорово. Впереди только одна машина, которую можно попытаться обогнать, так что я постараюсь это сделать», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Японии». Третье место занял пилот «Макларен» Ландо Норрис.

«Гран-при Японии» пройдет 24 сентября. Старт — в 8:00 по мск.

Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
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