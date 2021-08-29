Райкконен будет стартовать с пит-лейна в гонке «Гран-при Бельгии»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен будет стартовать с пит-лейна в гонке на «Гран-при Бельгии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

В команде приняли решение изменить спецификацию заднего антикрыла на болиде гонщика.

Изначально Райкконен должен был стартовать с восемнадцатой позиции.

Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится 29 августа в 16:00 по московскому времени.