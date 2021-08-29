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Райкконен будет стартовать с пит-лейна в гонке «Гран-при Бельгии»

15:45
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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен будет стартовать с пит-лейна в гонке на «Гран-при Бельгии», сообщает пресс-служба «Формулы-1».

В команде приняли решение изменить спецификацию заднего антикрыла на болиде гонщика.

Изначально Райкконен должен был стартовать с восемнадцатой позиции.

Гонка на «Гран-при Бельгии» состоится 29 августа в 16:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.formula1.com/en/latest/article.raikkonen-set-to-start-from-pit-lane-at-spa-after-rear-wing-change.fpS1YOhpel33mFcs5Htm7.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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