Норрис: «Макларен» ближе к победе, чем когда-либо за последние пять лет»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что доволен прогрессом команды.

«Мы были бы довольны и половиной того шага, который сделали. Это один из самых больших шагов, сделанных командами в середине сезона. Этот сезон впечатлил меня больше всего. Мы хотим продолжать улучшаться, максимально использовать наши возможности и совершать меньше ошибок — как с моей стороны, так и со стороны команды. Я бы сказал, что мы также наиболее близки к победе, чем когда-либо за последние пять лет. Так что если и есть время, чтобы поверить в победу, то это как раз сейчас», — сказал Норрис.

В текущем сезоне 23-летний гонщик дважды поднимался на подиум. На данный момент он занимает 8-е место в личном зачете пилотов (79 очков). В Кубке конструкторов «Макларен» расположился на 5-й строчке (115 очков).

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Сингапуре с 15 по 17 сентября.