Квят поучаствует в тестах «Альпин» в Барселоне

Российский пилот Даниил Квят примет участие в тестировании шин для команды «Альпин», утверждает в Twitter журналист Альберт Фабрега.

Рроссиянин возьмет на себя роль тестового пилота на треке в Барселоне в ближайшие вторник и среду, тогда как Фернандо Алонсо будет задействован в рекламных телесъемках.

Напомним, россиянин выступал в «Ф-1» за «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее — «Торо Россо»).