Квят поучаствует в тестах «Альпин» в Барселоне
16:00
Российский пилот Даниил Квят примет участие в тестировании шин для команды «Альпин», утверждает в Twitter журналист Альберт Фабрега.
Рроссиянин возьмет на себя роль тестового пилота на треке в Барселоне в ближайшие вторник и среду, тогда как Фернандо Алонсо будет задействован в рекламных телесъемках.
Напомним, россиянин выступал в «Ф-1» за «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее — «Торо Россо»).
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