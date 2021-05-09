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Квят поучаствует в тестах «Альпин» в Барселоне

16:00
Даниил Квят. Фото Виталий Тимкив.
Даниил Квят. Фото Виталий Тимкив.
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Российский пилот Даниил Квят примет участие в тестировании шин для команды «Альпин», утверждает в Twitter журналист Альберт Фабрега.

Рроссиянин возьмет на себя роль тестового пилота на треке в Барселоне в ближайшие вторник и среду, тогда как Фернандо Алонсо будет задействован в рекламных телесъемках.

Напомним, россиянин выступал в «Ф-1» за «Ред Булл» и «Альфа Таури» (ранее — «Торо Россо»).

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