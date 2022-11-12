Норрис не думал, что выступит в квалификации «Гран-при Бразилии» из-за плохого самочувствия в четверг

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признался, что не рассчитывал на свое выступление в квалификации на «Гран-при Бразилии» из-за пищевого отравления, с которым столкнулся в четверг.

«Сейчас настроение повысилось — просто из-за того, как прошел день. Ощущения по-прежнему довольно неприятные, но мне гораздо лучше. В четверг было очень тяжело. Я и правда не думал, что буду выступать в квалификации.

В итоге оказалось, что пилотировать можно, я выехал на трассу и выдал хорошие круги. Я доволен. Очень доволен. Учитывая мое самочувствие, темп болида и мой — особенно в первом и втором сегменте, когда я был быстрейшим — придает уверенности на оставшуюся часть уик-энда», — приводит слова Норриса RaceFans.

Он также отметил первый поул гонщика «Хаас» Кевина Магнуссена. По его словам, датчанин доказал, что в дождевых условиях не все решает машина.

22-летний Норрис начнет спринт-гонку в рамках «Гран-при Бразилии» с четвертой позиции.

После 20 этапов сезона-2022 британец занимает седьмую строчку в личном зачете «Формулы-1», на его счету 111 очков.

Спринт пройдет 12 ноября в 22:30 по мск. Основная гонка этапа в Бразилии состоится 13 ноября в 21:00 мск.