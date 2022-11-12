Расселл рассказал, что бился головой во время вылета в гравий из-за сломанного подголовника

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, что сломал подголовник во время вылета в гравий в квалификации «Гран-при Бразилии».

«Если честно, голова очень сильно разболелась. Я сломал подголовник — голова так сильно билась. Довольно неприятный опыт. В остальном, повреждений болида быть не должно. Там очень много гравия, так что ребятам придется разобрать болид и убедиться, что он весь устранен. Но все должно быть в порядке», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

24-летний британец вылетел с трассы в третьем сегменте и не смог продолжить квалифицацию. Однако это не помешало ему остаться на третьей позиции по итогам сессии, поскольку на трассе появились красные флаги, во время которых дождь стал сильнее и другие пилоты не смогли улучшить время.

Спринт-гонка пройдет 12 ноября в 22:30 по мск, Расселл займет третье место на стартовой решетке. Основная гонка этапа в Бразилии состоится 13 ноября в 21:00 мск.