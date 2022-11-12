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12 ноября, 13:14

Расселл рассказал, что бился головой во время вылета в гравий из-за сломанного подголовника

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, что сломал подголовник во время вылета в гравий в квалификации «Гран-при Бразилии».

«Если честно, голова очень сильно разболелась. Я сломал подголовник — голова так сильно билась. Довольно неприятный опыт. В остальном, повреждений болида быть не должно. Там очень много гравия, так что ребятам придется разобрать болид и убедиться, что он весь устранен. Но все должно быть в порядке», — приводит слова Расселла Motorsport Week.

24-летний британец вылетел с трассы в третьем сегменте и не смог продолжить квалифицацию. Однако это не помешало ему остаться на третьей позиции по итогам сессии, поскольку на трассе появились красные флаги, во время которых дождь стал сильнее и другие пилоты не смогли улучшить время.

Спринт-гонка пройдет 12 ноября в 22:30 по мск, Расселл займет третье место на стартовой решетке. Основная гонка этапа в Бразилии состоится 13 ноября в 21:00 мск.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/11/11/russell-broke-f1-headrest-during-interlagos-gravel-excursion/
Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
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