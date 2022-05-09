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Норрис — о столкновении с Гасли: «Вышло немного глупо»

Норрис назвал глупым столкновение с Гасли во время гонки «Гран-при Майами»
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал о столкновении с Пьером Гасли из «Альфа Таури» на «Гран-при Майами».

Они столкнулись на 41-м круге. Норрис сошел с дистанции из-за сильного повреждения болида. Гасли после инцидента смог вернуться в боксы и также после этого досрочно завершил гонку.

«Сложный момент. Соперник выехал за пределы трассы, он взял слишком широко — мне кажется, что он просто не оставил мне достаточно места на трассе. Он мог бы повернуть сильнее. Хотя я тоже мог бы сильнее прижаться к стене. В любом случае, вышло немного глупо. Но что поделать, это гонки, иногда такое случается», — приводит слова Норриса GP Blog.

Победителем «Гран-при Майами» стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его парнтер по команде Карлос Сайнс.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/110262/norris-shocked-in-miami-by-sudden-steering-movement-from-gasly.html
Формула-1
Альфа Таури
Макларен
Ландо Норрис
Пьер Гасли
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