Пилот «Макларен» Ландо Норрис рассказал о столкновении с Пьером Гасли из «Альфа Таури» на «Гран-при Майами».

Они столкнулись на 41-м круге. Норрис сошел с дистанции из-за сильного повреждения болида. Гасли после инцидента смог вернуться в боксы и также после этого досрочно завершил гонку.

«Сложный момент. Соперник выехал за пределы трассы, он взял слишком широко — мне кажется, что он просто не оставил мне достаточно места на трассе. Он мог бы повернуть сильнее. Хотя я тоже мог бы сильнее прижаться к стене. В любом случае, вышло немного глупо. Но что поделать, это гонки, иногда такое случается», — приводит слова Норриса GP Blog.

Победителем «Гран-при Майами» стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари», замкнул тройку его парнтер по команде Карлос Сайнс.