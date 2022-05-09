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Сегодня, 19:03

Марко доволен выступлением Ферстаппена на «Гран-при Майами»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги «Гран-при Майами». Пилот команды Макс Ферстаппен выиграл гонку.

«Макс не допускал ошибок и продемонстрировал отличный пилотаж. Хотя сопротивляться давлению Леклера было очень непросто, Макс провел блестящую гонку.

Как бы то ни было, не стоит забегать слишком далеко вперед. И оценивать каждую гонку в отдельности. В Барселоне все вновь может измениться. Нас ждет сражение за титул между Ферстаппеном и Леклером. За нас выступает чемпион мира — и мы можем на него рассчитывать. Можем быть уверены, что даже в трудной ситуации он обеспечит результат», — приводит слова Марко GP Blog.

Вторым стал Шарль Леклер из «Феррари». Замкнул тройку его партнер по команде Карлос Сайнс.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/110268/marko-praises-verstappen-shows-we-have-world-champion-in-house.html
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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