Бывший глава Антидопинговой службы Федерального агентства РФ по физической культуре и спорту, известный российский медик и специалист по биотехнологии Николай Дурманов высказался об идее консультанта команды «Формулы-1» «Рэд Булл» заразить гонщиков коронавирусом с целью получения ими иммунитета. Акция коснулась бы и пилота второй команды «быков», «АльфаТаури» — россиянина Даниила Квята.

— Предложение имеет глубокие исторические корни. Еще в Древнем Китае так лечились от оспы, процесс назывался инокуляция. Всех людей заражали, 3 процентам не везло, они погибали, зато остальные получали иммунитет. Допустим, заражаем мы 10 гонщиков. У кого-то гипертония, диабет, снижен иммунитет. Все эти группы восприимчивы к коронавирусу. Заразили с благими намерениями, и кто-то умер. Ждать визита людей в погонах? Довольствоваться словами, что спортсмены — крутые ребята? Зря. Спортсмены — такие же граждане, их иммунная система ничуть не лучше, а и точно не у профессиональных спортсменов, которые живут в состоянии постоянного стресса, нагрузок, перелетов. Если кто-то готов рискнуть своей репутацией и свободой — в добрый путь! Тогда это правильная методика. (Дмитрий Кузнецов)