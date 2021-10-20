Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о сравнениях пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона с бывшим гонщиком «Феррари» Михаэлем Шумахером.

«Хэмилтон просто невероятно талантлив от природы. С точки зрения именно таланта лучший гонщик в истории. Он умеет на это опираться, у него феноменальные инстинкты. Что их сильно отличает, так это усердие, старательность. Льюис ненавидит тесты, а Михаэль при наличии такой возможности был бы готов работать на тестах хоть каждый день. Шумахер, являясь семикратным чемпионом, понимал, что все равно может научиться чему-то новому. Да, это усердие, страсть к работе.

Хэмилтон очень хорош в политике — в неочевидных инцидентах почему-то всегда виноват его оппонент, а не сам Льюис. У меня нет настолько сильной эмоциональной привязанности, чтобы я начал заявлять о том, что рекорд Шумахера обязательно должен устоять, и так далее. Я вижу, что Хэмилтон и правда чертовски быстр, и я могу лишь гордиться тем, что в 2016 году сумел победить его, выступая на одинаковых с ним болидах", — приводит слова Росберга F1i.com.

Напомним, что в случае завоевания титула в 2021 году Хэмилтон станет восьмикратным чемпионом «Формулы-1» и обгонит Шумахера, став самым титулованным гонщиком в истории.