Хюлькенберг примет участие в тестах новичков в Indycar

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг примет участие в тестах новичков в гоночной серии Indycar, сообщает Autosport.

Хюлькенберг выступит на трассе Barber Motorsports Park 25 октября за команду «Эрроу-Макларен». 34-летний немец рассматривает возможность продолжения карьеры в североамериканском чемпионате.

Хюлькенберг не выступал в «Формуле-1» с сезона-2020, когда принимал участие в трех гонках за «Рейсинг Пойнт» из-за коронавируса у Серхио Переса и Лэнса Стролла. В данный момент немец является резервным гонщиком команды «Астон Мартин».