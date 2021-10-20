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Хюлькенберг примет участие в тестах новичков в Indycar

20 октября, 13:46
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Немецкий пилот Нико Хюлькенберг примет участие в тестах новичков в гоночной серии Indycar, сообщает Autosport.

Хюлькенберг выступит на трассе Barber Motorsports Park 25 октября за команду «Эрроу-Макларен». 34-летний немец рассматривает возможность продолжения карьеры в североамериканском чемпионате.

Хюлькенберг не выступал в «Формуле-1» с сезона-2020, когда принимал участие в трех гонках за «Рейсинг Пойнт» из-за коронавируса у Серхио Переса и Лэнса Стролла. В данный момент немец является резервным гонщиком команды «Астон Мартин».

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/indycar/news/ex-f1-driver-hulkenberg-to-make-indycar-debut-in-barber-test/6691939/

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Иван Торопцев все материалы автора
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