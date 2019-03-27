Нико Росберг: "Ферстаппен - нарцисс, но это работает на него"

Чемпион "Формулы-1" 2016 года, экс-пилот "Мерседеса" Нико Росберг назвал гонщика "Ред Булла" Макса Ферстаппена "нарциссом".

- Если обратиться к словарю, то в определении "Нарцисс" вы найдете имя Макса Ферстаппена, – цитирует Росберга Autosport. – Тем не менее это работает на него, поскольку он очень талантливый гонщик. Именно благодаря этому качеству Макс столь успешен. Такая самовлюбленность может стать хорошим преимуществом. Ведь как можно не сомневаться в себе? Как можно делать одну и ту же ошибку шесть-семь раз и при этом оставаться уверенным в себе? Поведение Макса всегда граничит с самоуверенностью. Но не стоит забывать, что он ещё очень молод. В 19-20 лет я, например, был таким же.

Макс Ферстаппен на данный момент занимает третье место в личном зачете, имея в активе 15 очков

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