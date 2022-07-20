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Сегодня, 12:35

Ник де Врис выступит за «Мерседес» в первой практике «Гран-при Франции» вместо Хэмилтона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пилот Ник де Врис выступит за «Мерседес» в первой практике «Гран-при Франции».

Гонщик проведет сессию за рулем болида Льюиса Хэмилтона.

Де Врис примет участие в первой практике в рамках программы поддержки молодых пилотов, согласно которой все команды «Формулы-1» должны провести как минимум 2 сессии свободных заездов с новичками.

Де Врис — чемпион «Формулы Е» и «Формулы-2». В нынешнем сезоне он уже участвовал в свободной практике: на «Гран-при Испании» он заменял Александра Албона («Уильямс»).

Источник: https://twitter.com/MercedesAMGF1/status/1549688104881094657
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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