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Сегодня, 10:00

Хилл о предстоящем «Гран-при Франции»: «Я бы назвал Льюиса Хэмилтона главным фаворитом»

Хилл считает, что Льюис Хэмилтон выиграет «Гран-при Франции»
Алексей Еремин
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Британский гонщик, чемпион «Формулы-1» 1996 года Деймон Хилл заявил, что пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон может стать победителем предстоящего «Гран-при Франции».

«Это гладкая трасса, великолепная с точки зрения аэродинамики, — цитирует racingnews365 Хилла. — Это может помочь команде «Мерседес». Я бы назвал Льюиса Хэмилтона главным фаворитом. Думаю, что в гонке опять произойдет какой-нибудь инцидент между лидерами. Там немного сложный первый поворот на трассе. Возможно, что по чистому темпу «Мерседес» преподнесет сюрприз, потому что в последнее время Льюис был очень быстрый. Поэтому для меня первая тройка выглядит так: Льюис первый, Джордж Расселл второй и Карлос Сайнс третий».

«Гран-при Франции» пройдет с 22 по 24 июля.

Источник: https://racingnews365.com/could-mercedes-be-the-surprise-package-of-the-french-gp-weekend
Формула-1
Джордж Расселл
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
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