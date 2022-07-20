Хилл о предстоящем «Гран-при Франции»: «Я бы назвал Льюиса Хэмилтона главным фаворитом»

Британский гонщик, чемпион «Формулы-1» 1996 года Деймон Хилл заявил, что пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон может стать победителем предстоящего «Гран-при Франции».

«Это гладкая трасса, великолепная с точки зрения аэродинамики, — цитирует racingnews365 Хилла. — Это может помочь команде «Мерседес». Я бы назвал Льюиса Хэмилтона главным фаворитом. Думаю, что в гонке опять произойдет какой-нибудь инцидент между лидерами. Там немного сложный первый поворот на трассе. Возможно, что по чистому темпу «Мерседес» преподнесет сюрприз, потому что в последнее время Льюис был очень быстрый. Поэтому для меня первая тройка выглядит так: Льюис первый, Джордж Расселл второй и Карлос Сайнс третий».

«Гран-при Франции» пройдет с 22 по 24 июля.