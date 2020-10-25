Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на «Гран-при Португалии», благодаря которой он установил рекорд по выигранным гонкам в «Формуле-1», обогнав Михаэля Шумахера.

— Своим рекордом я обязан всей команде «Мерседес», как тем, кто работает на гонках, так и тем, кто работает на заводе, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Хэмилтона. — Работать с этими ребятами — большая привилегия. Раньше я мог только мечтать о том, что окажусь там, где оказался. Нужно время, чтобы привыкнуть к этому. Не могу подобрать слов сейчас.