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«Не могу подобрать слов». Хэмилтон — о своем рекорде по победам в «Формуле-1»

18:00
Льюис Хэмилтон. Фото Sky Sports
Льюис Хэмилтон. Фото Sky Sports
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон прокомментировал свою победу на «Гран-при Португалии», благодаря которой он установил рекорд по выигранным гонкам в «Формуле-1», обогнав Михаэля Шумахера.

— Своим рекордом я обязан всей команде «Мерседес», как тем, кто работает на гонках, так и тем, кто работает на заводе, — приводит пресс-служба «Формулы-1» слова Хэмилтона. — Работать с этими ребятами — большая привилегия. Раньше я мог только мечтать о том, что окажусь там, где оказался. Нужно время, чтобы привыкнуть к этому. Не могу подобрать слов сейчас.

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