Феттель заявил, что «Мерседес» не будет мешать «Астон Мартину»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о том, сможет ли «Мерседес» влиять на его команду. «Мерседес» является поставщиком двигателей для «Астон Мартин».

«Уверен: если мы будем побеждать, то «Мерседес» не станет мешать нам и будет обеспечивать нас первоклассной техникой», — цитирует Tuttosport Феттеля.

Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.