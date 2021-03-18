Феттель заявил, что «Мерседес» не будет мешать «Астон Мартину»
12:57
Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о том, сможет ли «Мерседес» влиять на его команду. «Мерседес» является поставщиком двигателей для «Астон Мартин».
«Уверен: если мы будем побеждать, то «Мерседес» не станет мешать нам и будет обеспечивать нас первоклассной техникой», — цитирует Tuttosport Феттеля.
Первый этап сезона-2021 «Формулы-1» пройдет с 26 по 28 марта в Бахрейне.
Дополнительная информация:
https://www.tuttosport.com/news/formula-1/2021/03/16-79990896/f1_vettel_non_voglio_il_posto_di_hamilton_aston_martin_e_affamata_
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