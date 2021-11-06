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На машине Окона также был заменен двигатель перед «Гран-при Мексики»

6 ноября, 22:50
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон начнет «Гран-при Мексики» с одной из последних позиций, поскольку команда приняла решение установить на его болид новый двигатель, сообщает Twitter «Формулы-1»

Штаф за полную смену силовой установки предусматривает старт с конца решетки. Ранее аналогичные штрафы за замену моторов уже получили Ландо Норрис («Макларен»), Лэнс Стролл («Астон Мартин») и Юки Цунода («Альфа Таури»).

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Иван Шитик все материалы автора
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