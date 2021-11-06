Квалификация «Гран-при Мексики» остановлена из-за аварии Стролла

Пилот команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл разбил свой болид во время квалификации «Гран-при Мексики». Из-за этого сессия была остановлена. Гонщик врезался в защитный барьер.

За 10 минут и 58 секунд до конца первого сегмента на трассе появились красные флаги. Большинство гонщиков еще не успело показать время.

Сам Стролл не пострадал во время аварии. После нее он без проблем покинул болид.

На данный момент квалификация не возобновилась. О ее повторном старте будет объявлено позднее.