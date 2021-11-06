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Квалификация «Гран-при Мексики» остановлена из-за аварии Стролла

6 ноября, 23:15
Болид Лэнса Стролла после аварии. Фото «Формула-1»
Болид Лэнса Стролла после аварии. Фото «Формула-1»
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Пилот команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл разбил свой болид во время квалификации «Гран-при Мексики». Из-за этого сессия была остановлена. Гонщик врезался в защитный барьер.

За 10 минут и 58 секунд до конца первого сегмента на трассе появились красные флаги. Большинство гонщиков еще не успело показать время.

Сам Стролл не пострадал во время аварии. После нее он без проблем покинул болид.

На данный момент квалификация не возобновилась. О ее повторном старте будет объявлено позднее.

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Евгений Петров все материалы автора
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