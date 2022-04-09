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Сегодня, 08:15

На «Гран-при Австралии» сократили число зон DRS до трех

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Стало известно, что зона DRS между восьмым и девятым поворотом не будет действовать в оставшихся заездах. Об этом сообщает пресс-служба ФИА.

Гоночный директор Нильс Виттих заявил, что изменения были проведены в целях безопасности. Отметим, что убранная зона DRS располагалась на новом, перестроенном участке трассы.

9 апреля в 9.00 по московскому времени состоится квалификация «Гран-при Австралии». Гонка пройдет 10 апреля в 8.00 (мск).

Источник: https://www.fia.com/documents/championships/fia-formula-one-world-championship-14/season/season-2022-2005
Формула-1
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