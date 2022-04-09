На «Гран-при Австралии» сократили число зон DRS до трех

Стало известно, что зона DRS между восьмым и девятым поворотом не будет действовать в оставшихся заездах. Об этом сообщает пресс-служба ФИА.

Гоночный директор Нильс Виттих заявил, что изменения были проведены в целях безопасности. Отметим, что убранная зона DRS располагалась на новом, перестроенном участке трассы.

9 апреля в 9.00 по московскому времени состоится квалификация «Гран-при Австралии». Гонка пройдет 10 апреля в 8.00 (мск).