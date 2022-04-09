Норрис показал лучший результат на третьей практике «Гран-при Австралии»

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В Мельбурне завершилась третья практика «Гран-при Австралии».

Лучшее время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис (1,19.117), второе место занял Шарль Леклер из «Феррари» (1,19.249), замкнул тройку Серхио Перес из «Ред Булла» (1,19.265). Макс Ферстаппен занял седьмое место.

Квалификация «Гран-при Австралии» пройдет сегодня, гонка состоится 10 апреля.